104 marathons en 104 jours, l’incroyable exploit de Jacky Hunt-Broersma, amputée et survivante du cancer

Jacky Hunt-Broersma a réalisé un exploit fantastique ces dernières semaines. Elle a enchaîné 104 marathons en 104 jours. Quand on sait que la Sud Africaine est une survivante du cancer et qu’elle est amputée de la jambe gauche, sa performance force encore plus le respect.



Elle n’est pas une inconnue dans le monde de l’utra-endruance. Elle a commencé à courir en 2016 et depuis elle a accumulé les kilomètres et les records. En 2020, elle est devenue la première amputée à parcourir 100 miles (160,9 kilomètres) sur un tapis. Elle avait bouclé la distance en moins de 24 heures (23h38).



Quand elle s’est lancée dans son défi fou, Hunt-Broersma visait le chiffre symbolique des 100 marathons. Elle aurait, de cette manière, amélioré le précédent record féminin en la matière de 5 unités. Mais entre-temps, la Britannique Kate Jayden l’avait porté à 101. Jacky, amputée depuis ses 26 ans, a donc dû ajouter deux marathons à son plan initial.