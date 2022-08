103 km/h dans une zone 30 : près de 10 millions de véhicules contrôlés en trois mois à Bruxelles

La vitesse de près de 10 millions de véhicules contrôlée au cours du deuxième trimestre de l’année. C’est le bilan de la direction de la circulation de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. Pour contrôler ces 9.758.387 véhicules, la zone a eu recours à des caméras fixes, des radars mobiles et le radar LIDAR.

Parmi les automobilistes en infraction, certains ont dépassé la limitation de très loin. Avenue Jules Van Praet, une personne a été flashée, le 4 juin, à une vitesse de 168 km/h au lieu de 70km/h. Le 10 juin, boulevard de Nieuwport, un ou une automobiliste roulait à 103 km/h dans une zone 30. Enfin, le 21 avril, un radar-tronçon a flashé un véhicule à 162 km/h au lieu de 50.

Près de 20.000 amendes

"Au total, 19.434 conducteurs ont reçu une amende lors de ces contrôles", ajoute encore la zone. "En outre, 6137 conducteurs ont reçu une amende via les contrôles de tronçons dans le tunnel Porte de Hal et les tunnels de Bailli-Louise. Traditionnellement, ce sont les radars fixes qui flashent le plus de conducteurs (10.945), suivis par les radars mobiles (5631) et le LIDAR (3128). Dans le cadre d’actions avec interception immédiate, 73 conducteurs ont également été retirés de la circulation, leur permis de conduire ayant été immédiatement retiré pour une période de 15 jours."

Les motards font également l’objet de contrôles. "En cinq actions, 44 motocyclistes ont été pris en excès de vitesse. Sur une moto dont la vitesse maximale était de 25 km/h, la vitesse réelle était même de 69 km/h. Trois motos ont finalement été confisquées."