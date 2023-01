La 100e édition du Salon de l'Auto se tiendra, du 14 au 22 janvier 2023, dans les Palais de Brussels Expo. Dans 23 jours, donc ! Achetez dès maintenant vos billets en ligne, aux conditions prévente, sur www.autosalon.be

Le grand événement public auquel se donnent rendez-vous tous les passionnés d'automobile est enfin de retour ! Et son programme fait la part belle à la technologie, la durabilité et - bien sûr - au plaisir.

Un 100e anniversaire

Le Salon de l'Auto reste un événement populaire où le choix, les émotions et le divertissement occupent une place centrale. A fortiori pour ce 100e anniversaire, qui sera une édition mémorable, soyez-en sûrs. Ainsi, un nombre record de marques seront représentées, un show laser surprendra chaque jour les visiteurs sur la façade du Palais 5 et pas moins de 15 voitures emblématiques de ces 100 dernières années seront exposées... Les passionnés de course ne seront pas en reste, eux non plus. Sept générations de F1 et dream cars seront mises en vedette. De plus, Redbull et Porsche organisent une compétition virtuelle sur pas moins de 12 simulateurs. Le gagnant se verra offrir une expérience Porsche unique… sur circuit ! Enfin, pour la toute première fois de son histoire, le Salon accueillera l'élection de " la Voiture de l'Année ". Le programme complet sera bientôt disponible sur www.autosalon.be.

Tout ce que vous devez savoir sur les voitures électriques

Le Salon de l'Auto est votre rendez-vous incontournable si - comme beaucoup de personnes - vous vous posez actuellement des questions : quelle motorisation correspond le mieux à mon profil de conduite, comment passer à la mobilité électrique, etc. Pour 2023, l'accent est donc mis sur l'information. Vous retrouverez chaque jour le programme complet des thèmes abordés sur le site www.autosalon.be ainsi que sur les réseaux sociaux.