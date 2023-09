1001 Plateaux, Françoise Schein et les employés de la Banque Nationale de Belgique

Françoise Schein a proposé aux employés de la banque de créer un service de plateaux de cantine. Cent cinquante-cinq personnes inscrites librement à un atelier ont décoré à la peinture bleue de beaux plateaux en porcelaine blanche aux formes organiques. Les supports ont été réalisés par Laurence Van Nieuwenhove. Les participants se référaient aux œuvres de la collection de la banque et intervenaient comme bon leur semblait. Françoise Schein était là pour les aider techniquement. Le résultat, une collection d’œuvres des employés de la banque.

Une photo de Vincen Beeckman montre une personne avec un canard dans les bras. Un employé de la banque a représenté le gouverneur dans la même position. De bouche à oreille, l’instrument de Baudouin Oosterlynck a tapé dans l’œil d’un autre agent de la banque. Des œuvres de Fred Eerdekens (Something of value), Nadia Naveau (I Wanna be a cowgirl), Olivia Hernaïz (It is all about you) ou Pol Pierart (Les choses vraiment intéressantes sont celles qui n’ont pas d’intérêt), entre autres, ont retenu l’attention des participants. L’exposition place en vis-à-vis les œuvres inspiratrices et les créations des ateliers.