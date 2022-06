1000 tonnes de déchets abandonnés chaque année sur les autoroutes wallonnes

Vous les voyez le long des grands axes wallons : les affiches qui rappellent le coût des déchets abandonnés par les conducteurs surprennent: 4 millions seraient consacrés annuellement au ramassage des détritus abandonnés un peu partout.

Mégots, canettes, vidanges, restes de nourriture, débris de travaux… Le conducteur se débarrasse chaque année de 1000 tonnes de détritus sur les autoroutes wallonnes et il laisse dans ou autour des poubelles 3000 autres tonnes de déchets.

Le coût n’est pas que financier

La Sofico qui gère les grands axes wallons le répète : ces négligences ou ces actes délibérés coûtent entre 4 et 6 millions à la collectivité. Mais les négligences ont aussi un coût environnemental et elles impactent la sécurité : les détritus qui bouchent les avaloirs augmentent le risque d’aquaplanage et d’accidents.

Campagne annuelle

La situation s’est un peu améliorée depuis quelques années. C’est l’effet conjugué de la conscience écologique qui progresse et de la pandémie qui a restreint le trafic : le tonnage récupéré diminue même si la montagne de déchets reste impressionnante. Voilà pourquoi les autorités frappent de nouveau sur le clou et invitent à davantage de civisme.

Pas que les autoroutes

La Sofico mesure l’impact des incivilités sur son réseau. Les communes tirent le même constat sur leurs propres voiries: en octobre dernier, une opération de ramassage bénévole a récupéré 126 tonnes de déchets sur seulement 7784 km de réseau communal.