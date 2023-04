1000 km de sentiers, pour randonner sous le murmure de l’eau vive entre Alpes et Provence

Ingénieur comme son épouse, il a complètement revu ses choix et priorités. Pour vivre davantage en famille, au bon air et au rythme de la montagne, en reprenant cette activité qui faisait défaut au village haut perché de la vallée de l’Ubaye. " La farine demi-complète vient de Montclar, à 40 km. Les acheteurs sont d’abord les habitants du village et des environs ", ajoute Laurent qui s’est longuement formé au métier de boulanger-artisan. " J’apprends encore ", ajoute l’artisan. Il insiste sur le bon équilibre entre fibres et minéraux pour offrir une miche savoureuse et croquante. Celle qui rassasie, nourrit son homme et tient dans le temps. On croque dans un de ses biscuits au sarrasin pendant que Claude, client régulier, nous assure qu’avec trois de ces pains de campagne, dont un d’épeautre, il tiendra une semaine. Et sans avoir à en congeler ni risquer de se casser les dents. " Du pain au levain se conserve six jours sans problème, et le lendemain de la cuisson il dégage encore davantage d’arômes ", ajoute le boulanger fier de tirer le meilleur parti de la mouture de ses farines bio. Demain, il profitera de la belle journée pour une balade avec son fils Samuel ; son épouse Laurence assurera de son côté un peu de paperasse. Les pains invendus rejoindront la Maison des Produits de Pays à Jausiers qui rassemble avec succès les productions locales de plus de 80 artisans et agriculteurs.