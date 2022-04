C’est une idée qui fait grand retour avec la crise économique, celle du revenu universel. Plusieurs partis politiques y songent sérieusement et le MR propose même d’aller jusqu’à 1000 euros par mois pour tous les Belges. Peu importe qu’ils travaillent ou pas. Le principe de ce revenu universel est simple : si vous souhaitez gagner plus que 1000 euros, il faudra travailler. Les autres devront vivre avec ce revenu de base, mais sans jamais perdre ce revenu de base. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, explique ce matin dans La Dh que ça ne coûterait pas forcément plus cher à l’État, que toutes les aides et toutes les allocations distribuées existantes aujourd’hui et qui seraient du coup supprimées.

1000 euros par mois pour tout le monde, est-ce que ça vous convient ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".