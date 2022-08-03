Морозиво вироблено в Брюсселі увійшло в топ 100 найкпащих світу | Un Bruxellois dans le top 100 des meilleurs glaciers au monde

Конкурс Gelato Festival World Masters має місію: оцінити найкращі кафе морозива в усьому світі. Серед вибору 2022 року, який займає 96 місце, ми знаходимо Хосе Ромеро, менеджера трьох закладів Pepe, розташованих у комунах Волуве-Сен-Ламберт та Еттербек.

Дуже щасливий Хосе Ромеро подякував своїм клієнтам і співробітникам у Facebook: "Пепе опинився в топ-100 найкращих кафе морозива у світі! Дякую клієнтам , дякую, команді, яка щодня намагається викласти себе якнайкраще, щоб зробити щось особливе з Пепе. Дякую! Дякую! Дякую!' "

Виробник морозива робить усе власноруч, співпрацює з місцевими майстрами та шукає найкращі інгредієнти. Виробництво здійснюється щоденно. Нічого не зберігається. Все виготовляється під замовлення.

Крім традиційних смаків, цей майстер пропонує вам нетипові смаки, такі як шрі-ланкійська кориця, карамелізовані горіхи пекан і флер де сель карамель. Цей нетиповий рецепт дозволяє йому інтегрувати престижну класифікацію.

Серед інших нагороджених бельгійців є також двоє валлонців.

А найкраще морозиво в світі - італійське.