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Морозиво вироблено в Брюсселі увійшло в топ 100 найкпащих світу | Un Bruxellois dans le top 100 des meilleurs glaciers au monde

il y a 37 minutesTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Конкурс Gelato Festival World Masters має місію: оцінити найкращі кафе морозива в усьому світі. Серед вибору 2022 року, який займає 96 місце, ми знаходимо Хосе Ромеро, менеджера трьох закладів Pepe, розташованих у комунах Волуве-Сен-Ламберт та Еттербек.

 Дуже щасливий Хосе Ромеро подякував своїм клієнтам і співробітникам у Facebook: "Пепе опинився в топ-100 найкращих кафе морозива у світі! Дякую  клієнтам , дякую,  команді, яка щодня намагається викласти себе якнайкраще, щоб зробити щось особливе з Пепе. Дякую! Дякую! Дякую!' "

Виробник морозива робить усе власноруч, співпрацює з місцевими майстрами та шукає найкращі інгредієнти. Виробництво здійснюється щоденно. Нічого не зберігається. Все виготовляється під замовлення.

Крім традиційних смаків, цей майстер пропонує вам нетипові смаки, такі як шрі-ланкійська кориця, карамелізовані горіхи пекан і флер де сель карамель. Цей нетиповий рецепт дозволяє йому інтегрувати престижну класифікацію.

Серед інших нагороджених бельгійців є також двоє валлонців.

А найкраще морозиво в світі - італійське.

Un Bruxellois dans le top 100 des meilleurs glaciers au monde

Le concours Gelato Festival World Masters se donne une mission : évaluer les meilleurs glaciers à travers le monde. Parmi la sélection 2022, à la 96e place ex-aequo, on retrouve José Romero, gérant de Pepe’s, trois établissements situés dans les communes de Woluwe-Saint-Lambert et d’Etterbeek. Très heureux, José Romero a remercié ses clients et son personnel sur  Facebook : “Pepe se retrouve dans le top 100 des meilleurs glaciers au monde ! Merci à toi cher client, merci à toi chère équipe, qui chaque jour essaye de donner le meilleur de soi pour faire de Pepe’s quelque chose de différent. Merci ! Merci ! Merci !’Le glacier fait tout maison, collabore avec les artisans de sa commune et recherche les meilleurs ingrédients. La production est faite journalièrement. Rien n’est ne stocké. Tout est produit par rapport à la demande.

Au-delà des parfums traditionnels, cet artisan vous propose des goûts atypiques comme Cannelle du Sri Lanka, noix de pécan caramélisée et caramel fleur de sel. Cette recette atypique lui a permis d’ailleurs d’intégrer le prestigieux classement.

Parmi les autres Belges primés, on retrouve aussi deux Wallons.

Le meilleur glacier du monde, lui, est italien.

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