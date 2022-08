Морозиво вироблено в Брюсселі увійшло в топ 100 найкпащих світу | Un Bruxellois dans le top 100 des meilleurs glaciers au monde

Le concours Gelato Festival World Masters se donne une mission : évaluer les meilleurs glaciers à travers le monde. Parmi la sélection 2022, à la 96e place ex-aequo, on retrouve José Romero, gérant de Pepe’s, trois établissements situés dans les communes de Woluwe-Saint-Lambert et d’Etterbeek. Très heureux, José Romero a remercié ses clients et son personnel sur Facebook : “Pepe se retrouve dans le top 100 des meilleurs glaciers au monde ! Merci à toi cher client, merci à toi chère équipe, qui chaque jour essaye de donner le meilleur de soi pour faire de Pepe’s quelque chose de différent. Merci ! Merci ! Merci !’" Le glacier fait tout maison, collabore avec les artisans de sa commune et recherche les meilleurs ingrédients. La production est faite journalièrement. Rien n’est ne stocké. Tout est produit par rapport à la demande.

Au-delà des parfums traditionnels, cet artisan vous propose des goûts atypiques comme Cannelle du Sri Lanka, noix de pécan caramélisée et caramel fleur de sel. Cette recette atypique lui a permis d’ailleurs d’intégrer le prestigieux classement.

Parmi les autres Belges primés, on retrouve aussi deux Wallons.

Le meilleur glacier du monde, lui, est italien.