100% Sport : Les Diables, et maintenant ? Les attentes de Tedesco, le livre d'or d'Eden Hazard et le bilan de la saison vélo avec Axel Merckx

Ce dimanche 15 octobre dans 100% sport - Le mag, Bénédicte Deprez et Jérémie Baise sont revenus sur la fin de la saison cyclisme avec Axel Merckx. L'heure du bilan avec les résultats du sondage 100% sport-Le mag. Alors, qui est le meilleur cycliste de l'année ? Et chez les dames, Kopecky ou Vollering ? Retour également sur l'actu des Diables Rouges avec cette question : et maintenant ? Après la qualif pour l'Euro 2024, que doit-on attendre des Diables pour le match face à la Suède ? Domenico Tedesco y répond. Dans ce 100% sport, on ouvre également le livre d'or d'Eden Hazard.

