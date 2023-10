Ce dimanche 8 octobre dans 100% sport - Le mag, Bénédicte Deprez et Jérémie Baise sont revenus sur l'actu cyclisme avec le Tour de Lombardie, Paris-Tours et les mondiaux de gravel. Retour également sur l'affiche du jour en foot entre le Standard et Bruges placée sous le signe des retrouvailles avec Ronny Deila. Large page Formule 1 autour du 3ème sacre mondial de Max Verstappen. Retrouvez votre émission 100% sport- Le mag chaque dimanche à 18H30 sur Tipik et Auvio.