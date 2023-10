100% Sport - Le rodéo d'Arnaud De Lie, les coups de têtes de l'Union, Nina Derwael rencontre Simone Biles et Vincent Vanasch comme invité

Ce dimanche 1er octobre dans 100% sport - Le mag, Bénédicte Deprez et Jérémie Baise sont revenus sur la victoire gag en cyclisme d'Arnaud De Lie qui a terminé... sur une jambe. La rédaction des sports vous propose également une rencontre avec la star de la gym mondiale, Simone Biles. L'actualité du week-end, c'est également l'Euro de gravel et la déception belge en gymnastique. Enfin, Vincent Vanasch était l'invité en plateau. Le meilleur gardien de hockey du monde est venu présenter son nouveau livre, 'The Wall', l'occasion de partager souvenirs et émotions. Retrouvez votre émission 100% sport- Le mag chaque dimanche à 18H30 sur Tipik et Auvio.