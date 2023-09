100% Sport - Hoefkens est-il l'homme de la situation ? La nouvelle vie de Valentino Rossi et Toumani Camara comme invité exceptionnel

Ce dimanche 24 septembre dans 100% sport - Le mag, Bénédicte Deprez et Jérémie Baise ont reçu la visite exceptionnelle de Toumani Camara. Avant de s'envoler pour Phoenix où il va entamer la préparation de la prochaine saison de NBA avec les Suns, Camara était sur le plateau de 100% sport. L'occasion de revenir sur son parcours et d'évoquer l'avenir en NBA au côtés de ses futurs équipiers, les stars Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal. Au menu également : Hoefkens est-il l'homme de la situation ? Debrief du week-end foot en compagnie de Vincent Langendries. Retour également sur les championnats d'Europe de cyclisme. Retrouvez votre émission 100% sport- Le mag chaque dimanche à 18H30 sur Tipik et Auvio.