Ce dimanche 17 septembre dans 100% sport - Le mag, Bénédicte Deprez et Jérémie Baise ont débriefé le Tour d'Espagne en compagnie d'Axel Merckx, Remco Evenepoel et Cian Uijtdebroeks. Au menu également, le renouveau au Standard, les premiers pas de Thorgan Hazard à Anderlecht, l'actu Coupe Davis, le GP de Formule 1 à Singapour. Retrouvez votre émission 100% sport- Le mag chaque dimanche à 18H30 sur Tipik et Auvio.