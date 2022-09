Набір 100 чоловік які володіють українською та/або російською та французькою мовами | Recrutement d’une centaine de personnes parlant l’ukrainien et/ou le russe et le français

LEM intérim et sa société-sœur Agilitas, partenaires emploi de Profirst Iternational, sont deux sociétés de travail intérimaire qui vont recruter plus de 100 personnes sur le territoire wallon. Ces personnes devront accompagner des ressortissants ukrainiens dans les différents centres qui se créeront dans les semaines à venir dans les 5 provinces wallonnes. Il s’agit d’un énorme projet pour pouvoir offrir des solutions d’hébergement aux Ukrainiens arrivés à la suite du déclenchement de la guerre.

Pour y arriver, LEM intérim et Agilitas cherchent des personnes parlant l’ukrainien et/ou le russe mais il faut aussi connaître le français.

Profirst International s’est vue confier la mission d’ouvrir et de coordonner plusieurs dizaines de centres qui hébergeront, pour le temps nécessaire, les personnes venues d’Ukraine ne disposant pas d’une solution de logement. On parle actuellement de plus de 30 lieux répartis à travers toute la Wallonie, dans les grandes villes mais aussi dans des zones beaucoup plus rurales. Pour chacun de ces centres, Profirst a confié à LEM intérim et à Agilitas le soin de recruter une équipe d’encadrement, dont le rôle d’accompagnement des Ukrainiens sera primordial. On parle de minimum 4 personnes par centre afin de pouvoir mener à bien cette mission. Si certains membres des équipes permanentes de Profirst seront actifs sur le terrain, il faudra néanmoins l’apport d’une centaine d’agents intérimaires pour compléter les effectifs.

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, il faut avant tout avoir des compétences linguistiques, pour faciliter le contact avec les ressortissants ukrainiens.

LEM intérim et Agilitas recrutent plusieurs profils : des Responsables de Centres, des Assistants administratifs et du personnel de support en contact center. Tous ces profils ont leurs spécificités, mais ils ont aussi et d’abord des points communs, dont le premier est certainement la capacité linguistique de pouvoir accompagner les personnes arrivées d’Ukraine. Jean Lemaître, directeur de LEM intérim, précise : " Nous espérons recruter une majorité de candidats s’exprimant en ukrainien et en français, mais nous savons aussi que beaucoup d’Ukrainiens parlent le russe… Il y aura donc aussi du personnel qui, à défaut de parler l’ukrainien, parlera le russe, pour compléter nos équipes ".

Les tâches de ces équipes d’encadrement seront :

L’organisation quotidienne de la vie du centre

L’accompagnement des personnes hébergées dans toutes leurs démarches sociales et administratives (recherche d’emploi, contact avec les autorités publiques, recherche de logement unifamilial, scolarisation des enfants, etc.)

La gestion et l’entretien des centres eux-mêmes (organiser leur nettoyage, faire réaliser les travaux de maintenance nécessaire, …).

LEM intérim et Agilitas recherchent donc des personnes ayant de bonnes capacités de gestion administrative, mais aussi et peut-être d’abord une facilité relationnelle et le sens de l’aide à autrui.

Les contrats de travail intérimaire (forcément, on ignore combien de temps ces centres devront rester opérationnels) qui seront offerts aux personnes recrutées seront essentiellement des contrats à temps plein, rémunérés conformément aux barèmes en vigueur (CP200) et les horaires de travail exigeront des candidats une assez grande flexibilité, puisque les petites équipes en place devront assurer une présence 7J/7 sur une large plage horaire. La grande diversité de lieux choisis laisse supposer qu’il y aura vraiment de larges possibilités de trouver un emploi proche de chez soi, même si certaines implantations pressenties ne sont accessibles qu’en voiture.

Les équipes se constituent maintenant.

Les premiers centres doivent être opérationnels fin septembre ou début octobre. C’est donc maintenant que les équipes se constituent, avec la perspective d’entrées en fonction rapide. Les personnes qui pensent se reconnaître dans la description des tâches à accomplir, et qui font preuve des compétences linguistiques nécessaires, trouveront tous les détails des offres d’emploi sur le site web de LEM intérim (www.leminterim.be) ou d’AGILITAS (www.agilitas.be). Il suffit d’indiquer le mot-clé " ukrainien " dans la recherche pour les identifier plus facilement. Il restera alors à envoyer sa candidature et à attendre d’être contacté par le consultant qui aura reçu votre CV.

Dans chaque province, une personne est plus particulièrement chargée de ce recrutement. Voici leurs adresses mail, au cas où vous souhaiteriez davantage d’information sur le recrutement :

Province du Hainaut : Mathilde Toril Garcia selectionmons@Leminterim.be

Province de Namur : Cindy Collard et Ludivine Grandjean infonamur@leminterim.be

Province de Brabant Wallon : Sarah Roquet wavre@agilitas.be

Province du Luxembourg : Florine Mouzon florine.mouzon@leminterim.be

Province de Liège : Kirill Pavlov kirill.pavlov@leminterim.be

A vous de jouer ! Bonne chance !