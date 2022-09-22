Набір 100 чоловік які володіють українською та/або російською та французькою мовами | Recrutement d’une centaine de personnes parlant l’ukrainien et/ou le russe et le français

LEM intérim та її дочірня компанія Agilitas, партнери з працевлаштування Profirst Iternational, є двома тимчасовими компаніями, які наймуть понад 100 людей у Валлонії. Ці люди повинні будуть супроводжувати громадян України в різних центрах, які будуть створені найближчими тижнями в 5 провінціях Валлонії. Це величезний проект, щоб мати можливість запропонувати рішення щодо розміщення українців, які прибули після початку війни.

Для цього LEM interim та Agilitas шукають людей, які володіють українською та/або російською мовами, але також зі знанням французької.

На Profirst International покладено місію відкриття та координації кількох десятків центрів, у яких на необхідний час проживатимуть вихідці з України, які не мають житла. Наразі ми говоримо про понад 30 місць, розташованих по всій Валлонії, у великих містах, а також у значно більш сільській місцевості. Для кожного з цих центрів Profirst доручив LEM interim та Agilitas набрати команду менеджерів, роль якої у підтримці українців буде важливою. Ми говоримо про мінімум 4 людини на центр, щоб мати можливість виконувати цю місію. Незважаючи на те, що деякі члени постійних команд Profirst будуть активними на місцях, тим не менш, для укомплектування робочої сили знадобиться внесок сотні тимчасових агентів.

Якщо ви хочете претендувати на цю вакансію, ви повинні перш за все мати знання мови, щоб полегшити контакт з громадянами України.

LEM interim і Agilitas набирають кілька профілів: керівників центрів, адміністративних помічників і персонал підтримки контакт-центру. Усі ці профілі мають свою специфіку, але вони також і насамперед мають спільні моменти, першим з яких, безумовно, є мовна здатність супроводжувати людей, які прибули з України. Жан Леметр, тимчасовий директор LEM, пояснює: "Ми сподіваємося залучити більшість кандидатів, які розмовляють українською та французькою мовами, але ми також знаємо, що багато українців розмовляють російською... тому також буде персонал, який, хоча й не розмовляє українською. , буде говорити російською, щоб комплектувати наші команди".

Завданнями цих команд управління будуть:

Повсякденна організація життєдіяльності центру

Підтримка людей, які проживають у всіх їхніх соціальних та адміністративних процедурах (пошук роботи, контакти з державними органами, пошук житла для однієї сім’ї, навчання дітей тощо)

Керування та обслуговування самих центрів (організація їх прибирання, проведення необхідних робіт з технічного обслуговування тощо).

Таким чином, LEM interim і Agilitas шукають людей з хорошими навичками адміністративного менеджменту, але також і, можливо, насамперед, здатністю спілкуватись і відчувати допомогу іншим.

Тимчасові трудові контракти (обов’язково, ми не знаємо, як довго ці центри повинні будуть працювати), які будуть запропоновані тим, хто буде прийнятий на роботу, по суті, будуть контрактами на повний робочий день, винагорода відповідно до чинних шкал (CP200) і робочих години вимагатиме від кандидатів досить великої гнучкості, оскільки наявні невеликі команди повинні будуть забезпечувати присутність 7 днів на тиждень протягом широкого проміжку часу. Велика різноманітність вибраних місць говорить про те, що справді будуть великі можливості знайти роботу поблизу дому, навіть якщо до деяких із розглянутих місць можна дістатися лише на автомобілі.

Зараз формуються команди.

Перші центри мають запрацювати наприкінці вересня або на початку жовтня. Тому саме зараз формуються групи з перспективою швидкого вступу на службу. Люди, які вважають, що впізнають себе в описі завдань, які необхідно виконати, і які демонструють необхідні мовні навички, знайдуть усі деталі пропозицій роботи на веб-сайті LEM intérim (www.leminterim.be) або AGILITAS (www.agilitas.be). Просто введіть у пошук ключове слово "Ukrainian", щоб легше їх ідентифікувати. Потім вам потрібно буде надіслати заявку та дочекатися, поки з вами зв’яжеться консультант, який отримає ваше резюме.

У кожній провінції відповідальна особа несе особливу відповідальність за цей набір.

Ось їхні електронні адреси, якщо вам потрібна додаткова інформація про наймання:

Провінція Ено: Mathilde Toril Garcia selectionmons@Leminterim.be

Провінція Намюр: Сінді Коллар і Людивін Гранджан infonamur@leminterim.be

Провінція Валлонський Брабант: Сара Роке wavre@agilitas.be

Провінція Люксембург: Флорін Музон florine.mouzon@leminterim.be

Провінція Льєж: Кирило Павлов kirill.pavlov@leminterim.be

На ваш розсуд! Удачі !