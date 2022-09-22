RTBFPasser au contenu
Rechercher

Ukraine - Україна

Набір 100 чоловік які володіють українською та/або російською та французькою мовами | Recrutement d’une centaine de personnes parlant l’ukrainien et/ou le russe et le français

il y a 1 heureTemps de lecture6 min
Par Anne-Françoise Moens

LEM intérim та її дочірня компанія Agilitas, партнери з працевлаштування Profirst Iternational, є двома тимчасовими компаніями, які наймуть понад 100 людей у Валлонії. Ці люди повинні будуть супроводжувати громадян України в різних центрах, які будуть створені найближчими тижнями в 5 провінціях Валлонії. Це величезний проект, щоб мати можливість запропонувати рішення щодо розміщення українців, які прибули після початку війни.

Для цього LEM interim та Agilitas шукають людей, які володіють українською та/або російською мовами, але також зі знанням французької. 

На Profirst International покладено місію відкриття та координації кількох десятків центрів, у яких на необхідний час проживатимуть вихідці з України, які не мають житла. Наразі ми говоримо про понад 30 місць, розташованих по всій Валлонії, у великих містах, а також у значно більш сільській місцевості. Для кожного з цих центрів Profirst доручив LEM interim та Agilitas набрати команду менеджерів, роль якої у підтримці українців буде важливою. Ми говоримо про мінімум 4 людини на центр, щоб мати можливість виконувати цю місію. Незважаючи на те, що деякі члени постійних команд Profirst будуть активними на місцях, тим не менш, для укомплектування робочої сили знадобиться внесок сотні тимчасових агентів.

Якщо ви хочете претендувати на цю вакансію, ви повинні перш за все мати знання мови, щоб полегшити контакт з громадянами України.

LEM interim і Agilitas набирають кілька профілів: керівників центрів, адміністративних помічників і персонал підтримки контакт-центру. Усі ці профілі мають свою специфіку, але вони також і насамперед мають спільні моменти, першим з яких, безумовно, є мовна здатність супроводжувати людей, які прибули з України. Жан Леметр, тимчасовий директор LEM, пояснює: "Ми сподіваємося залучити більшість кандидатів, які розмовляють українською та французькою мовами, але ми також знаємо, що багато українців розмовляють російською... тому також буде персонал, який, хоча й не розмовляє українською. , буде говорити російською, щоб комплектувати наші команди".

Завданнями цих команд управління будуть:

  • Повсякденна організація життєдіяльності центру
  • Підтримка людей, які проживають у всіх їхніх соціальних та адміністративних процедурах (пошук роботи, контакти з державними органами, пошук житла для однієї сім’ї, навчання дітей тощо)
  • Керування та обслуговування самих центрів (організація їх прибирання, проведення необхідних робіт з технічного обслуговування тощо).

 

Таким чином, LEM interim і Agilitas шукають людей з хорошими навичками адміністративного менеджменту, але також і, можливо, насамперед, здатністю спілкуватись і відчувати допомогу іншим.

 

Тимчасові трудові контракти (обов’язково, ми не знаємо, як довго ці центри повинні будуть працювати), які будуть запропоновані тим, хто буде прийнятий на роботу, по суті, будуть контрактами на повний робочий день, винагорода відповідно до чинних шкал (CP200) і робочих години вимагатиме від кандидатів досить великої гнучкості, оскільки наявні невеликі команди повинні будуть забезпечувати присутність 7 днів на тиждень протягом широкого проміжку часу. Велика різноманітність вибраних місць говорить про те, що справді будуть великі можливості знайти роботу поблизу дому, навіть якщо до деяких із розглянутих місць можна дістатися лише на автомобілі.

 

Зараз формуються команди.

 Перші центри мають запрацювати наприкінці вересня або на початку жовтня. Тому саме зараз формуються групи з перспективою швидкого вступу на службу. Люди, які вважають, що впізнають себе в описі завдань, які необхідно виконати, і які демонструють необхідні мовні навички, знайдуть усі деталі пропозицій роботи на веб-сайті LEM intérim (www.leminterim.be) або AGILITAS (www.agilitas.be). Просто введіть у пошук ключове слово "Ukrainian", щоб легше їх ідентифікувати. Потім вам потрібно буде надіслати заявку та дочекатися, поки з вами зв’яжеться консультант, який отримає ваше резюме.

У кожній провінції відповідальна особа несе особливу відповідальність за цей набір. 

Ось їхні електронні адреси, якщо вам потрібна додаткова інформація про наймання:

Провінція Ено: Mathilde Toril Garcia selectionmons@Leminterim.be

Провінція Намюр: Сінді Коллар і Людивін Гранджан infonamur@leminterim.be

Провінція Валлонський Брабант: Сара Роке wavre@agilitas.be

Провінція Люксембург: Флорін Музон florine.mouzon@leminterim.be

Провінція Льєж: Кирило Павлов kirill.pavlov@leminterim.be

 На ваш розсуд! Удачі !

 

Recrutement d’une centaine de personnes parlant l’ukrainien et/ou le russe et le français.

LEM intérim et sa société-sœur Agilitas, partenaires emploi de Profirst Iternational, sont deux sociétés de travail intérimaire qui vont recruter plus de 100 personnes sur le territoire wallon. Ces personnes devront accompagner des ressortissants ukrainiens dans les différents centres qui se créeront dans les semaines à venir dans les 5 provinces wallonnes. Il s’agit d’un énorme projet pour pouvoir offrir des solutions d’hébergement aux Ukrainiens arrivés à la suite du déclenchement de la guerre.

Pour y arriver, LEM intérim et Agilitas cherchent des personnes parlant l’ukrainien et/ou le russe mais il faut aussi connaître le français.

Profirst International s’est vue confier la mission d’ouvrir et de coordonner plusieurs dizaines de centres qui hébergeront, pour le temps nécessaire, les personnes venues d’Ukraine ne disposant pas d’une solution de logement. On parle actuellement de plus de 30 lieux répartis à travers toute la Wallonie, dans les grandes villes mais aussi dans des zones beaucoup plus rurales. Pour chacun de ces centres, Profirst a confié à LEM intérim et à Agilitas le soin de recruter une équipe d’encadrement, dont le rôle d’accompagnement des Ukrainiens sera primordial. On parle de minimum 4 personnes par centre afin de pouvoir mener à bien cette mission. Si certains membres des équipes permanentes de Profirst seront actifs sur le terrain, il faudra néanmoins l’apport d’une centaine d’agents intérimaires pour compléter les effectifs.

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, il faut avant tout avoir des compétences linguistiques, pour faciliter le contact avec les ressortissants ukrainiens.

LEM intérim et Agilitas recrutent plusieurs profils : des Responsables de Centres, des Assistants administratifs et du personnel de support en contact center. Tous ces profils ont leurs spécificités, mais ils ont aussi et d’abord des points communs, dont le premier est certainement la capacité linguistique de pouvoir accompagner les personnes arrivées d’Ukraine. Jean Lemaître, directeur de LEM intérim, précise : " Nous espérons recruter une majorité de candidats s’exprimant en ukrainien et en français, mais nous savons aussi que beaucoup d’Ukrainiens parlent le russe… Il y aura donc aussi du personnel qui, à défaut de parler l’ukrainien, parlera le russe, pour compléter nos équipes ".

Les tâches de ces équipes d’encadrement seront :

  • L’organisation quotidienne de la vie du centre
  • L’accompagnement des personnes hébergées dans toutes leurs démarches sociales et administratives (recherche d’emploi, contact avec les autorités publiques, recherche de logement unifamilial, scolarisation des enfants, etc.)
  • La gestion et l’entretien des centres eux-mêmes (organiser leur nettoyage, faire réaliser les travaux de maintenance nécessaire, …).

 

LEM intérim et Agilitas recherchent donc des personnes ayant de bonnes capacités de gestion administrative, mais aussi et peut-être d’abord une facilité relationnelle et le sens de l’aide à autrui.

 

Les contrats de travail intérimaire (forcément, on ignore combien de temps ces centres devront rester opérationnels) qui seront offerts aux personnes recrutées seront essentiellement des contrats à temps plein, rémunérés conformément aux barèmes en vigueur (CP200) et les horaires de travail exigeront des candidats une assez grande flexibilité, puisque les petites équipes en place devront assurer une présence 7J/7 sur une large plage horaire. La grande diversité de lieux choisis laisse supposer qu’il y aura vraiment de larges possibilités de trouver un emploi proche de chez soi, même si certaines implantations pressenties ne sont accessibles qu’en voiture.

 

Les équipes se constituent maintenant.

Les premiers centres doivent être opérationnels fin septembre ou début octobre. C’est donc maintenant que les équipes se constituent, avec la perspective d’entrées en fonction rapide. Les personnes qui pensent se reconnaître dans la description des tâches à accomplir, et qui font preuve des compétences linguistiques nécessaires, trouveront tous les détails des offres d’emploi sur le site web de LEM intérim (www.leminterim.be) ou d’AGILITAS (www.agilitas.be). Il suffit d’indiquer le mot-clé " ukrainien " dans la recherche pour les identifier plus facilement. Il restera alors à envoyer sa candidature et à attendre d’être contacté par le consultant qui aura reçu votre CV.

 

Dans chaque province, une personne est plus particulièrement chargée de ce recrutement. Voici leurs adresses mail, au cas où vous souhaiteriez davantage d’information sur le recrutement :

Province du Hainaut : Mathilde Toril Garcia selectionmons@Leminterim.be

Province de Namur : Cindy Collard et Ludivine Grandjean infonamur@leminterim.be

Province de Brabant Wallon : Sarah Roquet wavre@agilitas.be

Province du Luxembourg : Florine Mouzon florine.mouzon@leminterim.be

Province de Liège : Kirill Pavlov kirill.pavlov@leminterim.be

A vous de jouer ! Bonne chance !

Articles recommandés pour vous