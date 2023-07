100 places de crèche à Braine - l'Alleud d'ici fin 2024

En Brabant wallon, un enfant sur deux a une chance d'avoir une place en crèche. C'est mieux que la moyenne de la Fédération Wallonie-Bruxelles où le ratio se situe aux alentours de un sur 3. Mais le constat est le même partout, et depuis des années, les capacités d'accueil sont insuffisantes. Avec ses 6 crèches communales - soit 196 places temps plein- Braine l'Alleud se situe dans la moyenne brabançonne. En proposant 56 nouvelles places, la commune va développer la plus grande structure d'accueil de son territoire. Le projet de nouvelle crèche avait d'abord été rejeté par le fonctionnaire délégué, mais après recours, le permis a bien été octroyé et la nouvelle structure s'érigera rue de la "Légère eau".