"100 nuances de Kylian Mbappé" – Livre de Fabien Baumann

Fabien Baumann a écrit ce livre sur Kylian Mbappé suite à la demande de son éditeur. "J’ai décidé de l’écrire au printemps, juste après la défaite du PSG face au Real Madrid en Ligue des Champions. Alors qu’il avait été énorme sur cette rencontre. Je suis intéressé de près à son parcours car je suis fan du PSG depuis plusieurs années, mais aussi car il est l’un des plus grands joueurs de tous les temps à seulement 23 ans."

Comment a-t-il rédigé cet ouvrage ? "J’ai souhaité ne pas contacter son entourage afin de garder une certaine liberté. On a donc décidé de faire un livre totalement libre, mais favorable sur Mbappé, même si certaines nuances sont un peu critiques", explique-t-il.

"J’ai donc travaillé autrement, j’ai quasiment regardé tous les matches de Kylian depuis Monaco. Je me suis énormément documenté, j’y ai trouvé des choses inattendues. Et j’ai réalisé des interviews, par exemple d’un coach vocal qui a étudié la voix de Mbappé pour nous indiquer ce qu’elle révèle de sa personnalité. C’est un livre pour les fans du joueur."