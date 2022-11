100€ nets en moins : la réforme des droits d’auteur pénalisera les journalistes indépendants

Historiquement, le régime des droits d’auteur doit permettre de rémunérer un créateur d’œuvre pour l’exploitation de son œuvre par un tiers. Le système s’adressait donc prioritairement aux artistes. Mais au fil des années, de plus en plus de professions sont parvenues à justifier, avec l'accord de l'administration des finances, que leur production était également de l’art.

Et en regardant de plus près au système, on comprend pourquoi. Le régime permet de défiscaliser 50% des revenus facturés à un client. Ainsi, sur une facture de 1000€ : 50% sont déclarés en honoraires et sont soumis aux cotisations sociales et aux impôts, et les 50% restants ne sont imposés qu’à 7,5%… le reste (92,5%) devient du net.

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, souhaite recadrer cette niche fiscale. "108 millions étaient déclarés en droits d’auteur en 2013, c’est plus de 450 millions aujourd’hui", clame-t-il. Autant d’argent qui échappe aux cotisations sociales et en bonne partie aux impôts. "Le système est très large aujourd’hui. Et je ne parviens pas à expliquer pourquoi un travailleur pourrait obtenir 92,5% de net d’un revenu quand un autre doit payer ses cotisations sociales et impôts pour avoir un net à 50% de son brut."