100 millions de vues sur Youtube pour cette chanson culte de Kyo !

Voilà un très bel anniversaire pour les 20 ans de l’album Le Chemin ! Avec ce single Dernière Danse, devenu culte au fil du temps, Kyo a franchi le cap des 100 millions de vues sur Youtube ! Bravo les gars !

Alors que Le Chemin et est devenu lui aussi un classique avec 25 millions de vues, c’est donc Dernière Danse qui se classe au top pour les fans. Une chanson qui sent bon le son pop rock des années 2000 et la nostalgie adolescente.

Face à ce chiffre magistral, le groupe a réagi :

" 100.000.000 de vues, c’est incroyable ! Quelle belle façon de fêter les 20 ans de " Dernière Danse ". Nous avons forcément une petite pensée pour les jeunes Kyo de l’époque qui avaient des rêves plein la tête et surtout une grosse pensée pour vous notre public présent et passionné depuis tant d’années.

MERCI POUR TOUT ! "