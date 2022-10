100 millions d’euros en 2021, 70M en 2022 : la valeur marchande de Romelu Lukaku dégringole

L’année 2022 est une année à oublier pour Romelu Lukaku… (sauf en cas de bons résultats à la Coupe du monde avec les Diables Rouges bien sûr).

Après une saison 2020-2021 exceptionnelle avec l’Inter Milan, l’attaquant des Diables Rouges avait décidé de rejoindre Chelsea pour enfin réaliser son rêve d’enfant.

Un rêve qui a viré au cauchemar. Un an et 15 petits buts plus tard (des statistiques trop pauvres pour un joueur arrivé en échange de… 113 millions d’euros), Lukaku signe (déjà) son retour à l’Inter dans le but de retrouver ses sensations et de reconquérir le cœur des Nerrazzuri. Un pari pour le moment raté.

Blessé à la cuisse depuis le 28 août dernier, Lukaku a déjà manqué 12 rencontres cette saison (dix avec l’Inter, deux avec les Diables Rouges). Big Rom' n’a plus l’occasion d’étaler ses qualités et a donc logiquement perdu de sa valeur. Il figure d’ailleurs en tête de la liste des footballeurs ayant subi une perte record de leur valorisation sur le marché des transferts. Estimé à 100 millions d’euros en décembre 2021 par la plateforme spécialisée Transfermarkt, Lukaku ne vaudrait plus aujourd’hui "que" 70 millions d’euros. Une chute de 30M qui le place notamment devant Marcus Rashford (-25M) et Timo Werner (-25M également).