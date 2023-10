100 marques et 1000 magasins vous accueillent pour la semaine de la mode belge

A partir de lundi et pendant toute la semaine, la mode belge sera mise à l’honneur lors de la cinquième édition de la Semaine de la mode belge, indiquent vendredi les fédérations sectorielles Creamoda et Mode Unie. Plus de 100 marques et 1000 magasins participent à l’événement du 9 au 15 octobre.

Face à la crise climatique, les modes de consommation évoluent, avec une attention particulière portée au local et au circuit court. Cette tendance se retrouve également dans l’achat de vêtements où, à en croire Creamoda et Mode Unie, le Belge est à la mode. Fabricants de marques belges et détaillants de mode indépendants observent une attention accrue des consommateurs pour la mode belge, ressort-il d’une enquête menée fin septembre par Creamoda et Mode Unie auprès de 130 d’entre eux. Selon près de 60% des détaillants sondés, la clientèle qui choisit de la mode belge le fait principalement en raison de son caractère local, mais aussi pour soutenir l’économie belge, ou encore pour la bonne qualité, la coupe et le style des marques du Plat pays.

La majorité (61%) des magasins sondés proposant plusieurs marques, ajoute que le caractère belge d’une marque constitue un "facteur décisif" dans l’achat. "Après la pandémie, nous constatons que les consommateurs abandonnent l’achat de fast fashion et dépensent leur budget vestimentaire de manière de plus en plus qualitative en investissant dans des pièces basiques et des tenues portables durables. Les marques belges d’un détaillant local sont clairement avantagées", commente la porte-parole de Creamoda, Wendy Luyckx. Selon Creamoda et Mode Unie, les marques belges représentent 45% de l’offre des magasins de mode indépendants.