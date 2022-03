100 m2 de plafond se sont effondrés au restaurant le Perron de L’Ilon à Namur :  aucun blessé

Grosse frayeur hier soir au restaurant "Le Perron de l’Ilon" à Namur. Le faux plafond du restaurant s’est intégralement effondré. Les pompiers de la zone NAGE ont été appelés vers 20h20. Les 100 mètres carrés de plafond (des plaques de gyproc) sont tombés dans la salle du restaurant. Heureusement il n’y avait pas de service du soir hier. Aucun client n’était attablé. Il n’y avait qu’une cuisinière sur place et elle n’a pas été blessée. Le restaurant appartient à l’Entreprise de Formation par le Travail " le Perron de l’Ilon " qui a pour mission de former des personnes demandeuses d’emploi inoccupées aux métiers de commis de salle et de cuisine.