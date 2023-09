100% local : zoom sur les artistes Fédération Wallonie-Bruxelles de septembre chez Jam !

Il y a quelques semaines, on s’est envolé vers le Canada pour y suivre la formation TUKAN jusqu’au festival FME niché quelque part en Abiti-Témiscamingue. Notre collègue Guillaume Scheunders a suivi le groupe sur scène et en coulisse, et nous a déniché des tonnes d’anecdotes ultra exclusives. L’interview vidéo est à découvrir ici !

Last but not least, on a également eu l’occasion d’inviter quelques artistes à venir papoter dans nos bureaux : le trio KAU est passé nous présenter ses essentiels quelques jours avant la sortie de son tout premier disque, tandis que le DJ bruxellois Chris Ferreira Trio nous dévoilait les recoins de son projet live.