100 jours plus tard, Julian Alaphilippe a renoué avec la victoire : "C’est un grand soulagement"

Voilà une victoire qui va faire le plus grand bien à Julian Alaphilippe ! À la recherche d’un succès depuis le 25 février dernier sur la Faun-Ardèche-Classic, l’ancien champion du monde a remporté la deuxième étape du Critérium du Dauphiné, lundi, au terme d’un final très costaud à La Chaise-Dieu.

"C’était une victoire difficile à aller chercher. Mais ça fait du bien… Ces derniers mois ont été longs. J’ai su rester patient. J’ai travaillé dur. C’est un grand soulagement", a confié le coureur français, qui s’est imposé là où on ne l’attendait pas… dans un sprint massif.

"Je me suis surpris, a-t-il poursuivi, on était plus dans l’optique de jouer Vernon ou Sénéchal si c’était trop dur. Je sais que je suis capable de faire des bons sprints même si ça faisait longtemps que je ne m’étais plus retrouvé dans une situation pareille. J’avais de bonnes jambes, je voyais tout le monde à bloc. J’ai fait mon effort au bon moment. Je ne pouvais pas rêver mieux que de gagner une étape au Dauphiné. Je venais ici pour remporter une étape, c’est fait après la deuxième journée".