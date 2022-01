100 idées d’activités bruxelloises dans le nouveau guide culturel Brussels 2022

Chaque année, c’est tout un événement dans le monde de la culture bruxelloise: le guide culturel pointe le bout de ses pages. Cette année encore, il signe son grand retour dans toutes les librairies, press shops, bureaux de tourisme et dans plusieurs grands hôtels de la capitale et marque le retour des amateurs de culture dans les musées, salles de spectacles, festivals et autres lieux bruxellois.

BRUSSELS 2022 est une initiative de la Fondation pour les Arts réalisée en collaboration avec visit.brussels et avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale.

Pour en savoir plus, Julie VanH a posé quelques questions à Guy de Bellefroid, celui qui est à l’origine du projet, administrateur-délégué depuis 1994 de la Fondation pour les Arts. Voici le #REPLAY de cette interview réalisée dans la matinale radio de Vivacité, Bruxelles Matin.