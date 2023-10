Saviez-vous que la première carte du monde est belge ? Que l’invention des patins à roulettes a eu lieu à Huy et que Marie Popelin fut la première docteure en droit à l’ULB ? Connaissez-vous l’année de la création du premier tapis de fleurs à Bruxelles ou la date du voyage de Dirk Frimout dans l’espace ?

Pour être un as en savoirs utiles ou symboliques, l’auteur belge Alban Leloup et 4 illustrateurs (Bruno Wennagel, Mathieu Ferret, Camille Mertz et Marianne Tesseraud) publient en ce mois d’octobre une BD originale : " 100 grandes et petites dates de la Belgique " aux éditions Unique Héritage dans une collection qui raconte l'Histoire... en histoire.

Avec cette BD colorée, l’apprentissage des grands (et petits) événements de Belgique pourrait être pour petits et grands, un jeu d’enfant.