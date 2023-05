100% GIRO – Abandon de Remco Evenepoel : y aurait-il une malédiction italienne ?

Dans 100% GIRO, la rédaction des sports de la RTBF revient quotidiennement sur les faits marquants de la journée sur les routes du Tour d’Italie. Les résultats, les classements, la journée de Remco Evenepoel, les débats, les réactions d’après-course, etc. En une dizaine de minutes, on vous résume le Giro façon 'espresso'.

Après l’abandon malheureux de Remco Evenepoel, toute l’équipe de 100% GIRO débriefe et analyse le retrait du maillot rose. Que penser de cette décision ? L’équipe de Remco a-t-elle pris assez de précautions ? Pourquoi le cyclisme est-il le dernier sport à être aussi impacté par le covid ? Et puis, surtout, y a-t-il une chance de le voir au Tour de France ou au Tour d’Espagne ? On en débat dans 100% GIRO.