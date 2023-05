100% GIRO - 9e étape : "C'est stupéfiant de voir que certains ne sont pas satisfaits de la performance de Remco Evenepoel, je crains la banalisation"

Dans 100% GIRO, la rédaction des sports de la RTBF revient quotidiennement sur les faits marquants de la journée sur les routes du Tour d'Italie. Les résultats, les classements, la journée de Remco Evenepoel, les débats, les réactions d'après-course, etc. En une dizaine de minutes, on vous résume le Giro façon 'espresso'.

Remco Evenepoel a remporté le chrono de la 9e étape du Giro. Mais là où on attendait des écarts, il ne gagne finalement que de 1 seconde face à Geraint Thomas, 2 secondes par rapport à Tao Geoghegan Hart et 17 sur Primoz Roglic. Que penser de ce résultat, s'en réjouir ou s'en inquiéter ? On en débat dans le nouveau numéro de 100% GIRO.