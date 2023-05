100% GIRO – 8e étape : "Roglic était blessé, il a réagi. Il y a vraiment une bagarre mentale avec Evenepoel"

Dans 100% GIRO, la rédaction des sports de la RTBF revient quotidiennement sur les faits marquants de la journée sur les routes du Tour d’Italie. Les résultats, les classements, la journée de Remco Evenepoel, les débats, les réactions d’après-course, etc. En une dizaine de minutes, on vous résume le Giro façon 'espresso'.

Ben Healy est allé chercher la victoire d’étape après un magnifique solo de 50 km. Cette étape s’est jouée dans une difficulté de 2 km très raide, c’est là que Ben Healy a fait la différence dans le groupe des échappés et c’est là que Primoz Roglic a attaqué au peloton ! Le Slovène a réalisé une montée impressionnante et mis en difficulté Remco Evenepoel. Seuls les deux INEOS Grenadiers, Geraint Thomas et Tao Geoghegan Hart, ont pu l’accompagner. Sur la ligne d’arrivée, Remco perd 14 secondes sur le trio mais il se rapproche à huit secondes du maillot rose Andreas Leknessund. Analyse et débriefing de tous ces enseignements dans 100% GIRO !