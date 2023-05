100% GIRO - 6e étape : Evenepoel a rassuré, "ses adversaires peuvent attaquer dès vendredi pour essayer de refaire du temps"

Dans 100% GIRO, la rédaction des sports de la RTBF revient quotidiennement sur les faits marquants de la journée sur les routes du Tour d'Italie. Les résultats, les classements, la journée de Remco Evenepoel, les débats, les réactions d'après-course, etc. En une dizaine de minutes, on vous résume le Giro façon 'espresso'.

La 6e étape entre Naples ... et Naples nous a proposé des paysages de cartes postales (le Vésuve, la côte amalfitaine), un scénario classique et un final haletant. Simon Clarke et Alessandro De Marchi, les derniers échappés, ont été repris à 200m de la ligne. Mads Pedersen s'est imposé en puissance. Après deux podiums, il lève les bras et devient le 104e coureur à gagner sur les trois grands tours. Andreas Leknessund conserve le maillot rose. Après ses malheurs de la 5e étape, Remco Evenepoel a passé la journée idéale pour récupérer. Il a rassuré par sa décontraction et son attitude.

