100% GIRO – 3e étape : "Remco Evenepoel va abandonner son maillot rose ? Pour moi, c’est du bluff"

Dans 100% GIRO, la rédaction des sports de la RTBF revient quotidiennement sur les faits marquants de la journée sur les routes du Tour d’Italie. Les résultats, les classements, la journée de Remco Evenepoel, les débats, les réactions d’après-course, etc. En une dizaine de minutes, on vous résume le Giro façon 'espresso'.

Dans ce troisième épisode, on vous explique comment Michael Matthews a construit sa victoire d’étape grâce à un travail d’équipe formidable, on analyse le duel entre Evenepoel et Roglic pour les bonifications, on évoque une drôle d’histoire d’œuf et puis on se pose la question : Remco Evenepoel sera-t-il toujours en rose mardi soir, après la 4e étape ?