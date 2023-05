100% GIRO - 2e étape : "Aujourd'hui, trois coureurs du top 10 ont perdu du temps : Geoghegan Hart, McNulty et Vine !"

Dans 100% GIRO, la rédaction des sports de la RTBF revient quotidiennement sur les faits marquants de la journée sur les routes du Tour d'Italie. Les résultats, les classements, la journée de Remco Evenepoel, les débats, les réactions d'après-course, etc. En une dizaine de minutes, on vous résume le Giro façon 'espresso'.

> Toute l'actualité GIRO

La victoire au sprint de Jonathan Milan, la chute dans les derniers kilomètres et les secondes perdues par quelques leaders, on analyse tout ça avec Jérôme Helguers, Rodrigo Beenkens et Gérard Bulens.