100 Gecs : Mais qui sont ces ovnis de l’hyperpop ?

L’aventure 100 Gecs commence en 2015 et est une subtile (ou moins subtile par moments) déconstruction de genres musicaux qui ont bercé les années 2000 et 2010 en Amérique. Parmi ces genres, on retrouve principalement du pop-punk, du métal à la Limp Bizkit, du happy hardcore et de la dubstep dont sont marqués leurs sets live. Il n’y a pas de coïncidence dans le succès, tous ces styles connaissent une seconde vie en ce moment. D’ailleurs, dans l’entourage proche de 100 Gecs et particulièrement Dylan Brady, on retrouve un certain Skrillex avec qui ils signent le titre "Torture Me" et il prête aussi sa voix sur "Supersonic" avec Noisia.

Le duo peut figurer à la fois dans les précurseurs de l’hyperpop au même titre que des artistes comme Danny L. Harle ou A.G. Cook mais aussi dans les plus chaotiques du style qui s’étend maintenant même jusqu’au rap avec des noms comme Winnterzuko.

Un chaos, au final bien organisé, parfois sombre et émo parfois hyper coloré relevant de la blague. On pourrait à la croire de mauvais goût cette blague et ce serait totalement voulu.