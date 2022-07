100 étapes sans victoire sur les Grands Tours, la stat qui inquiète le cyclisme espagnol

Au départ de Copenhague, neuf coureurs espagnols veulent briser cette spirale négative : Enric Mas, Marc Soler, Carlos Verona, Albert Torres, Ion Izagirre, Gorka Izagirre, Jonathan Castroviejo, Luis Leon Sanchez, et Imanol Ervitti. Ensemble, ils totalisent 12 victoires sur les Grands Tours, dont plus de la moitié pour le duo Sanchez (4) – Ion Izagirre (3).



Le poids des années commence aussi doucement à se faire sentir dans les jambes de ces neuf-là. Leur moyenne d’âge dépasse allégrement les 33 ans. Et à part Luisle (47 bouquets pros), il y a plus de gregario que de "natural born winner".



Pas de sprinters capables de claquer une victoire (ça n’a jamais été une spécialité espagnole), un leader désigné pour le Général (Mas) et beaucoup d’équipiers (Soler, Castroviejo, Ervitti, G. Izagirre, Torres et Verona) au service d’un leader. Ion Izagirre (Cofidis) et Luis Leon Sanchez (Barhain-Victorious), les seuls à avoir déjà connu le goût d’un succès sur la Grande Boucle, sont sans doute ceux qui bénéficient du rôle le plus libre. Sans jouer les oiseaux de mauvais augure, cette liste n’incite pas vraiment à l’optimisme.