100% d'électricité renouvelable est-il possible et souhaitable ? (5/5)

Chez nos voisins, la sobriété figure déjà dans l’un des scénarios de la transition énergétique française. Le réseau de transport RTE prévoit ainsi que "les habitudes de vie évoluent dans le sens d’une plus grande sobriété des usages et des consommations : moins de déplacements individuels au profit des mobilités douces et des transports en commun, moindre consommation de biens manufacturés, économie du partage, baisse de la température de consigne de chauffage, recours à davantage de télétravail, sobriété numérique, etc”.

Sommes-nous prêts à la sobriété ?

"J'en suis assez convaincu", répond Filip Carton d'Elia, mais pour cela, "il faut la rendre suffisamment facile et confortables avec des solutions techniques comme les thermostats pour programmer son véhicule ou sa pompe à chaleur électriques", ajoute-t-il. Selon lui, "cela prendra du temps et les gens doivent un peu changer leur mentalité, ce qui est plus facile à dire qu'à faire car c'est possible d'un point de vue technique, mais cela nécessite un énorme changement de mentalité".

Pour Francisco Contino, il y a une prise de conscience de la population mais "il faut que ce soit une transition juste, c'est-à-dire, ne pas seulement être en dessous des limites planétaires mais aussi qu'au niveau social ce ne soit pas complètement désastreux".

Le Groupement International d’Experts pour le Climat (GIEC) répond que ces mutations de nos modes de vie ne doivent pas reposer sur des choix individuels, mais plutôt sur des choix politiques et structurels. Les experts du GIEC définissent d’ailleurs la sobriété comme étant "un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d’éviter la demande d’énergie, de matériaux, de terres et d’eau tout en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans les limites de la planète”.