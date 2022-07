100 buts en Pro League, Hans Vanaken entre dans un cercle très fermé

Buteur lors de la victoire du Club de Bruges 3-2 contre Genk, Hans Vanaken est entré dans le club très restreint des joueurs ayant marqué 100 buts en Pro League au 21ème siècle. Selon Opta, il est même le premier milieu de terrain à réussir pareille performance depuis le début du siècle.

Vanaken a fait ses débuts en division 1 à Lokeren lors de la saison 2013-2014. Au Daknam, il a pris part à 76 rencontres de championnat et fait trembler les filets à 19 reprises. Des statistiques qui ont attiré l’attention du Club de Bruges avec lequel il s’engage en juillet 2015. Chez les Blauw en Zwart, en plus de garnir son armoire à trophée de cinq titres de champion de Belgique, il améliore ses statistiques et marque 81 buts.

Hans Vanaken devient le septième joueur à inscrire 100 buts en Pro League depuis le début du siècle. A ses côtés, on retrouve Hamdi Harbaoui, Jelle Vossen, Jérémy Perbet, Wesley Sonck, Mbaye Leye et Dieumerci Mbokani.