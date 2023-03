100 batteurs belges reprennent les Foo Fighters en hommage à Taylor Hawkins

Les Foo Fighters avaient livré une version live émouvante de "My Hero" lors du concert hommage à Taylor Hawkins au stade de Wembley à Londres en septembre dernier. Une prestation qui avait ébloui notre chroniqueur Laurent Rieppi.

Le groupe de Dave Grohl devrait faire son grand retour en live cette année avec une série de concerts aux USA et des apparitions dans certains festivals d'été, notamment Boston Calling, Sonic Temple, Rock Am Ring, Rock Im Park et Bonnaroo.

On ne sait pas encore qui jouera de la batterie pour le groupe lors des prochains concerts.

