100 artistes dont des membres de Rage Against The Machine boycottent les salles qui utilisent la reconnaissance faciale

Leila Nashashibi, chargée de campagne à Fight for the Future, s’est exprimée dans un communiqué de presse : "Les entreprises de technologie de surveillance présentent les outils de données biométriques comme "innovants" et utiles pour accroître l’efficacité et la sécurité. Non seulement c’est faux, mais c’est aussi moralement corrompu".

Elle poursuit : "Pour commencer, cette technologie est tellement imprécise qu’elle crée plus de dommages et de problèmes qu’elle n’en résout, en raison d’erreurs d’identification et d’autres défaillances techniques. Mais ce qui est encore plus effrayant, c’est un monde dans lequel toutes les technologies de reconnaissance faciale fonctionnent parfaitement à 100% – en d’autres termes, un monde dans lequel la vie privée n’existe pas, où nous sommes identifiés, observés et surveillés partout où nous allons".

Cette protestation a été lancée après qu’on apprenne que le Madison Square Garden utilisait la technologie de reconnaissance faciale pour expulser des événements les avocats qui étaient en train de les poursuivre en justice.

"Cette surveillance biométrique invasive n’est pas sûre, en particulier pour les personnes noires et brunes qui ont été arrêtées à tort ou expulsées de lieux publics en raison de la discrimination inhérente à cette technologie", peut-on lire dans le communiqué.

"Ces dernières années, une coalition de musiciens, de fans et de groupes de défense des droits de l’homme a réussi à convaincre plus de 40 des plus grands festivals de musique du monde, dont Bonnaroo et Coachella, de ne pas utiliser la reconnaissance faciale lors de leurs événements". Mais aujourd’hui, cette technologie commence à se répandre, non seulement comme outil de surveillance, mais aussi comme forme de billetterie et de paiement "sans papier".

En effet, dès 2018, il a été signalé que Live Nation Entertainment – la société mère de Ticketmaster – s’associait à une société appelée Blink Identity. La startup basée à Austin, au Texas, "dispose d’une technologie de reconnaissance faciale de pointe, vous permettant d’associer votre billet numérique à votre image, puis d’entrer dans le spectacle", a déclaré Michael Rapino, président-directeur général de Live Nation, aux investisseurs à l’époque.