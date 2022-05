100 ans du Jardin Botanique Massart, haut lieu de la biodiversité

Les entomologistes de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique y ont recensé quelque 1.000 espèces d’insectes et d’araignées. Parmi ces insectes, on y trouve près d’un cinquième de toutes les espèces belges de longicornes et de charançons.

Pour les syrphides (espèce de mouches), c’est plus d’un quart de toutes les espèces belges, et pour les coccinelles, presque un tiers. Fait exceptionnel pour les scientifiques de l’Institut des Sciences Naturelles de Belgique, en 2015, ils y ont découvert une nouvelle variété de mouches. Baptisée Drapetis bruscellensis, cet insecte de la famille des diptères au thorax noir brillant de quelques millimètres maximum vit surtout sur les troncs d’arbres. Elle se nourrit d’insectes encore plus petits qu’elle, ainsi que d'acariens.