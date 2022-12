À l’occasion des 100 ans du Forum de Liège, Christophe Willem et Typh Barrow ont partagé la scène liégeoise en sublimant un titre d’un pilier du blues : Ray Charles. C’est sur le fabuleux "Georgia On My Mind" que le duo belge a ébloui le public du Forum.

Revisionnez la soirée phare des 100 ans du Forum présentée par Alex Vizorek sur Auvio !