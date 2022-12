À l’occasion des 100 ans du Forum de Liège présentés par Alex Vizorek, la RTBF vous offre une soirée exceptionnelle reprenant les plus grands moments qu’a connus cette salle de spectacle. Au programme : musique, chansons, anecdotes sur cette salle historique et humour à volonté. Lors de cette soirée anniversaire, Virginie Hocq, doyenne de l’humour et de la comédie, nous a présenté son sketch "Les adolescents".

Pour revisionner Les 100 ans du Forum, rendez-vous sur Auvio !