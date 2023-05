100 ans des 24 heures du Mans : 10 éditions qui ont façonné la légende

En 1923, seuls 7 pilotes sur les 66 engagés ne sont pas d’origine française. Aujourd’hui, des pilotes de tous les horizons se placent sur la grille de départ.

Ces 66 pilotes prennent place à bord de voitures de tourisme, conçues pour rouler entre 38 et 66 km/h, avec des pointes de vitesses pouvant aller jusque 150 km/h. Des véhicules répartis en 4 catégories suivant leur cylindrée, ce qui signifie que quatre types de véhicules différents avec des vitesses variables parcourent le circuit en même temps, de quoi rendre la course plus folle et surtout plus dangereuse. Une règle toujours d’actualité aujourd’hui, qui fera la renommé de la course.

Pour cette première édition, l’orage s’invite au rendez-vous, de quoi rendre la course plus passionnante. Mais pas de quoi décourager les pilotes et finalement, seuls trois véhicules ne parviennent pas à terminer la course. Un exploit au vu des conditions de courses et des phares, bien moins puissant que ceux que l’on fabrique de nos jours.