100 ans de Bozar : retour sur la construction du Palais des Beaux-Arts par Victor Horta

En 1919, lorsque les tractations pour la création du Palais furent lancées, Horta avait déjà proposé des plans au gouvernement, mais il avait été poliment remercié, car en pleine reconstruction d’après-guerre, le projet fut jugé trop coûteux par le Sénat. Le second projet peut voir le jour en 1921, notamment grâce à l’intervention de LeBœuf, qui mit la main au portefeuille tant et si bien que la salle de concert du Palais portera son nom.

La construction est lancée en 1923. On n’utilise plus l’acier et la pierre comme au temps de l’Art Nouveau. L’heure est au béton, et toute la structure du bâtiment en sera composée. Le bâtiment sera donc empreint de Modernisme et d’Art Déco, quoiqu’un peu austère. La faute aux restrictions budgétaires qui ne permettent pas de folies décoratives.