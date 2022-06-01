Українці увійшли до 100 найвпливовіших людей

Щороку авторитетний журнал Time публікує портрети 100 найвпливовіших особистостей світу. А цього року на рейтинг вплинула війна в Україні. У списку цього року ми знаходимо ім’я Володимира Зеленського, а також його головнокомандувача Збройними силами Валерія Залужного.

Володимир Путін також входить до 100 найвпливовіших особистостей так само, як, серед інших, президент Китаю Сі Цзіньпін, або президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, або президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зеленський занесений до категорії "лідери", а статтю з його описом написав… президент США Джо Байден!