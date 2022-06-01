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Ukraine - Україна

Українці увійшли до 100 найвпливовіших людей

Українці увійшли до 100 найвпливовіших людей
il y a 1 heure1 min
Par Anne-Françoise Moens

Щороку авторитетний журнал Time публікує портрети 100 найвпливовіших особистостей світу. А цього року на рейтинг вплинула війна в Україні. У списку цього року ми знаходимо ім’я Володимира Зеленського, а також його головнокомандувача Збройними силами Валерія Залужного.

Володимир Путін також входить до 100 найвпливовіших особистостей так само, як, серед інших, президент Китаю Сі Цзіньпін, або президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, або президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зеленський занесений до категорії "лідери", а статтю з його описом написав… президент США Джо Байден!

 

 

 

У списку, опублікованому журналом Time Magazine, також є кілька артистів, серед яких ще одна українка, актриса Міла Куніс. Міла Куніс емігрувала з Чернівців до США у віці 7 років і зібрала 36 мільйонів доларів на допомогу українським біженцям. Зараз вона живе в Лос-Анджелесі і регулярно знімає фільми та телесеріали.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons du classement des 100 personnalités les plus influentes selon le magazine Time.

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