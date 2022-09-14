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Ukraine - Україна

100 млн євро на підтримку ремонту українських шкіл | 100 millions d'euros pour reconstruire des écoles ukrainiennes

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Belga

Європейський Союз виділить 100 мільйонів євро на підтримку ремонту зруйнованих російською війною українських шкіл, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Майбутнє України починається з школи та її дітей", — підкресла голова європейської виконавчої влади в присутності Олени Зеленської, дружини президента України Володимира Зеленського, почесного гостя, якому довго аплодували депутати. "Це війна за нашу енергетику, нашу економіку, наші цінності та наше майбутнє", — сказала незадовго до цього пані фон дер Ляєн, захищаючи 19 мільярдів фінансової допомоги та військової допомоги, яку ЄС та його країни-члени вже надали Україні.

Вона також повторила, що європейські санкції спрацювали і будуть діяти.

 

 

100 millions d'euros pour reconstruire des écoles ukrainiennes

L'Union européenne va fournir 100 millions d'euros pour soutenir la réparation d'écoles ukrainiennes ravagées par la guerre russe, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "L'avenir de l'Ukraine commence à l'école avec ses enfants", a souligné la cheffe de l'exécutif européen, en présence d'Olena Zelenska, l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelenksy, invitée d'honneur longuement applaudie par les députés.   "Ceci est une guerre pour notre énergie, notre économie, nos valeurs et notre futur" avait affirmé peu auparavant Mme von der Leyen, en défendant les 19 milliards d'aides financières déjà fournies par l'UE et ses États membres à l'Ukraine, sans compter l'aide militaire. Elle a aussi répété que les sanctions européennes fonctionnaient et se poursuivront.

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