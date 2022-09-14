100 млн євро на підтримку ремонту українських шкіл | 100 millions d'euros pour reconstruire des écoles ukrainiennes

Європейський Союз виділить 100 мільйонів євро на підтримку ремонту зруйнованих російською війною українських шкіл, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Майбутнє України починається з школи та її дітей", — підкресла голова європейської виконавчої влади в присутності Олени Зеленської, дружини президента України Володимира Зеленського, почесного гостя, якому довго аплодували депутати. "Це війна за нашу енергетику, нашу економіку, наші цінності та наше майбутнє", — сказала незадовго до цього пані фон дер Ляєн, захищаючи 19 мільярдів фінансової допомоги та військової допомоги, яку ЄС та його країни-члени вже надали Україні.

Вона також повторила, що європейські санкції спрацювали і будуть діяти.