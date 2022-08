10 tendances mode pour la rentrée 2022

Vous avez déconnecté pendant l’été ? Vous avez bien raison. Mais du coup, vous n’êtes pas au trop au courant de l’actu mode ? Pas de souci, Valérie Kinzounza vous propose un petit rattrapage des chouettes tendances modes de la rentrée.

Le style écolière

Rentrée oblige, Valérie propose un look de circonstance avec les tenues d’écolières qui revisitent les classiques du genre mais en version 2022. C’est le moment de ressortir les jupes plissées à carreaux, les polos, et les écussons, le béret écolier, la cravate, la chemise rayée, le sac cartable, pantalons à pinces, les chaussettes montantes, les derbies et babies.

Autant de pièces qui ont la cote et sont plébiscitées par de nombreux créateurs cette saison. Mais on ne les adopte évidemment pas au premier degré. L’idée c’est d’opter pour une ou 2 pièces et de casser les codes.

Le débardeur blanc

Une tendance repérée sur la plupart des défilés. Le fameux marcel blanc s’impose pour cet automne pour remplacer le t-shirt blanc et il devient vraiment un indispensable pour une silhouette cool et simple.

On le porte avec un jean ou un pantalon en cuir. À l’approche des journées plus fraîches, on l’enfile sous une chemise ample ouverte pour un look stylé décontracté. On peut aussi le glisser sous un gilet texturé ou un blazer pour les plus frileuses.

Le velours

C’est la matière phare de cette saison, et on le verra partout : sur les pantalons, les robes, les jupes et les vestes. On peut le mixer avec des gros pulls par exemple.

La veste oversize

La veste star de la saison, on pense évidemment en premier lieu au blazer, la pièce incontournable et facile à porter au quotidien, une valeur sûre. Avec son allure élégante, il apporte une touche de chic sans effort. Si vous voulez être au maximum de la tendance, vous pouvez l’associer à un cycliste, très en vogue en ce moment ou par-dessus une petite robe d’été.

De manière générale, toutes les vestes qui seront un peu surdimensionnées auront la cote notamment les vestes en jean.

La casquette

On la porte surtout l’été, pour se protéger du soleil mais au-delà de cette fonction utile, la casquette est devenue un vrai accessoire de mode à part entière. Très tendance depuis quelques mois, elle permet d’avoir un style beaucoup plus décontracté, que ce soit avec une tenue cool ou sportive, ou justement avec un look très féminin pour contrebalancer la silhouette. Qu’on se le dise, la casquette, c’est stylé et surtout, pas prise de tête avant la cagoule qui arrive cet hiver.

Les couleurs flashy

La couleur de l’automne, c’est le vert néon qui va venir booster notre dressing. De quoi mettre de la bonne humeur dans nos looks. Mais on verra aussi du total look rose, du rose néon, du violet profond, du rouge éclatant, du jaune canari.