10 questions sur Marina Foïs, la star du film "Énorme"

En quelques années, Marina Foïs est passée de second rôle comique à actrice incontournable du cinéma français. La diffusion du film "Énorme" constitue donc une excellente occasion pour refaire un tour de sa carrière en dix questions.

La popularité de Marina Foïs ne fait qu’augmenter au fur et à mesure d’une filmographie de plus en plus riche. Comme le disait Stanislas Ide au micro de Sara de Paduwa, "tout le monde aime Marina" . Entamant sa carrière principalement dans la comédie, l'actrice a pris peu à peu un virage plus dramatique, lui valant la reconnaissance de ses pairs et du public. Et même si elle n’a pas encore obtenu de César malgré plusieurs nominations, Marina Foïs a su maintenir une forte cote de popularité, notamment par ses passages toujours hilarants au "Burger Quiz" ou "Les recettes pompettes". Alors que La Une diffuse la comédie "Énorme", revenons rapidement sur la carrière d’une comédienne de génie avec 10 questions.