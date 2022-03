10 pour cent : les stars invitées du remake britannique

La série française phénomène 10 pour cent a déjà connu de nombreux remakes mais son adaptation britannique attire notre attention pour les stars invitées puisque, comme dans l'originale, il y a d'une part les agents (joués par Jack Davenport, Lydia Leonard, Maggie Steed et Prasanna Puwanarajah) et d'autre part les stars dont ils s'occupent.

Parmi celles-ci, on remarque plus particulièrement Helena Bonham-Carter (l'égérie de Tim Burton aussi, notamment, dans la saga Harry Potter), Dominic West (l'inoubliable McNulty de Sur écoute vu aussi dans The Affair et interprète du Prince Charles dans The Crown), Emma Corrin (qui elle joue la Princesse Diana dans The Crown), Olivia Williams (on reste dans la thématique The Crown puisqu'elle joue Camilla Parker-Bowles), Kelly Macdonald (qui avait été révélée en petite amie de Ewan McGregor dans Trainspotting et que l'on a revue dans les excellentes séries Boardwalk Empire, Giri/Haji et Line of Duty), David Oyelowo (Javert dans la récente version série des Misérables), Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton), Emma Corrin,. Himesh Patel (Yesterday Tenet), David Harewood (Supergirl) ou encore la Française Clemence Poesy (qui a joué Fleur Delacour dans les Harry Potter).

Ten Percent sera disponible sur une grande plateforme de streaming.