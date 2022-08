10 petits gestes pour économiser 2600€ d’énergie par an

Comment enrayer l’augmentation des factures d’énergie ? C’est probablement la question que beaucoup de Belges se posent, alors qu’on annonce des hivers difficiles. Nous avons contacté l’ASBL Ecoconso qui nous propose 10 gestes simples qui permettent d’économiser 2600€ par an*.

1. Couper le chauffage la nuit et pendant les absences : 1020€/an

Couper le chauffage pendant ces périodes permet de réduire de 20% sa consommation annuelle de gaz. L’économie est donc de 3400 kWh, soit 1020€ par an.

2. Utiliser un pommeau de douche économique : 378€/an

On peut l’oublier parfois mais une douche, ce n’est pas uniquement de l’eau, c’est surtout de l’eau chaude. Et utiliser un pommeau de douche économique vous fera utiliser moins d’eau chaude. Selon nos experts, il consommera 6 litres d’eau par minute au lieu de 15

3. Diminuer le chauffage de 20° à 19° : 286€/an

La mesure fera mal aux plus frileux d’entre nous, mais diminuer la température d’un degré permet une économie de 7%. Compte tenu de la première mesure (17.000-3400 kWh = 13.600 kWh), cette proposition économise 7% sur 13.600 kWh, soit 952 kWh au prix de 286€.

4. Installer une minuterie sur le chauffe-eau électrique : 245€/an

Faut-il chauffer en permanence une eau pas forcément toujours utilisée ? Voilà, une mesure pleine de bon sens. Une petite minuterie vous économiser 700 kWh d’électricité par an, soit 245€ tout de même.

5. Ne pas utiliser le séchoir électrique une fois sur deux : 175€/an

A 2,7 kWh consommés par cycle et 180 cycles par an pour un ménage moyen, l’économie de 500 kWh vous économisera 175€, c’est toujours ça de pris !

6. Utiliser des multiprises avec interrupteur : 161€/an

C’est peut-être l’un des gestes les plus faciles à appliquer : appuyer sur l’interrupteur d’un multiprise quand la télévision, le décodeur, le baffle ou le disque dur ne fonctionnent pas. Une économie estimée à 230 kWh/an qui dépend bien sûr du nombre d’appareils que vous branchez que vous pouvez donc débrancher.

7. Etanchéifier une porte qui laisse passer l’air froid : 150€/an

C’est le principe de l’isolation à petite échelle : le petit filet d’air froid qui passe sous la porte, peut vous coûter 150 euros en efficacité énergétique de votre logement. Il n’y a plus qu’à colmater la brèche.

8. Se passer du chauffage électrique d’appoint : 140€/an

Le chauffage électrique comme appoint lors des périodes les plus dures de l’hiver, c’est très efficace mais aussi très énergivore ! Ses 2000 watts économisés pendant 1 heure par jour pendant 100 jours vous feront économiser 200 kWh, soit 140 euros.

9. Prendre une douche plutôt qu’un bain : 70€/an

C’est un petit plaisir qu’on ne se refuse pas, sauf si on veut économiser 70€ par an. Prendre un bain une fois par semaine plutôt qu’une douche de 5 minutes consommera davantage d’eau chaude : environ 100 kWh de plus sur une année, soit 70€.

10. Laver le linge à 30° C : 35€/an

Votre lave-linge vous propose peut-être 60° ou 40° comme température de lavage initiale, mais choisir le lavage à 30° peut vous rapporter 50 kWh d’électricité, soit 50€.

*Ecoconso nous a fournis 10 gestes qui permettent une économie exprimée en kWh d’énergie (soit en électricité, soit en gaz). Nous avons valorisé chaque kWh d’électricité à 0,70€ et celui de gaz à 0,30€, comme l’indique le professeur à l’Ecole Polytechnique de l’UCLouvain et spécialiste de l’énergie, Francesco Contino. Attention que l’économie d’énergie se base sur la consommation moyenne d’un ménage (3500 kWh/an d’électricité et 17.000 kWh/an de gaz). Elle sera en réalité différente pour chaque ménage en fonction de l’isolation de son logement, de sa consommation réelle, du nombre d’appareils électriques branchés, etc.