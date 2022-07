10 marches Adeps sont organisées ce 21 juillet, jour de Fête nationale

Hennuyères est un village de l'entité de Braine-le-Comte et doit son nom à la rivière qui le traverse: la Haine. Le village abrite une église datant de 1555 dédiée à Saint-Gertrude de Nivelles et est l'une des curiosités à voir lors de votre promenade, comme les nombreuses chapelles et monuments aux morts présents sur le territoire. Près de la gare se trouvent également de nombreuses maisons ouvrières du 19e siècle, logements d'ouvriers des anciennes tuileries et briqueteries. Les paysages bucoliques composés de prairies et de champs comptent également un moulin à vent Le Moulin du Goutteux. Découvrez le village lors de l'une des marches Adeps de 5, 10, 15 et 20 km organisées ce jeudi.

Lieu de rendez-vous: Salle de la Butte, rue de la Butte [7090]

Contact: ÉnéoSport Régionale du Centre - Antoine Laune - 0471 669 781