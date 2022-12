10 goals et 17 assists : Stanis Idumbo Muzambo, le milieu belge de 17 ans qui commence à faire parler de lui à l'Ajax

Avant de rejoindre les Pays-Bas, Stanis Idumbo Muzambo est notamment passé par les centres de formation du Club de Bruges et de La Gantoise. Sollicité par des clubs étrangers, il décide de plier bagages en juillet 2021. Direction l'Ajax Amsterdam, réputé pour faire éclore à l'échelon professionnel les joueurs à fort potentiel. Sa première saison, disputée avec les U17 et les U18 est de bonne facture (8 buts, 6 assists, en disputant la grande majorité des matches en tant que milieu offensif, son poste de prédilection).

Désormais actif avec les U18 et les U19, Stanis Idumbo Muzambo a encore élevé le niveau en 2022-2023. En 13 matches de championnat (disputés comme milieu offensif ou ailier gauche), il claque 6 buts et 9 assists. Engagé sur la scène européenne avec les U19, il en est à 6 matches joués (dont 5 en tant que titulaire) pour 3 buts et 2 assists.

International espoir belge à 17 reprises avec les U15, les U16 et les U18, il pourrait pourtant choisir à l'avenir de tourner le dos aux Diables et d'opter pour... la France, son pays natal. S'il continue de performer, nul doute en tout cas que Stanis Idumbo Muzambo aura rapidement l'occasion de montrer l'étendue de son talent sur les pelouses professionnelles.